Flavio: Derbide savaşacağız

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Flavio, ilk olarak hayatını kaybeden Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer’le ilgili konuştu. Brezilyalı oyuncu, “Bana anlatılan ve okuduklarımda gördüğüm, Özkan Sümer çok büyük bir efsaneydi. Türkiye için şans olmuş. Tekrar ailesine ve bütün camiaya başsağlığı diliyorum” dedi. Buraya savaşarak geldiğini ve oynamadığı süreçte de kendisini hep hazır tuttuğunu vurgulayan Flavio, kadro dışı isimler Diabate, Bilal ve Plaza ile alakalı, “Futbolun içinde bunlar var. Umarım başarılı olurlar. Karara saygı duymalıyız. Hiçbir oyuncu için kolay değil. Ancak böyle bir karar alındıysa mutlaka sebepleri de vardır” ifadelerini kullandı.

‘Her zaman galibiyet’

Yarınki Galatasaray derbisine değinen tecrübeli isim, “Tehlikeli ve tecrübeli bir takımla oynayacağız. Hocamızla her şeyi çalışıyoruz. Bize anlatıyor. Onların değil, bizim neler yapacağımız önemli. Taraftarımız yok belki ama saha avantajı bizde. Trabzonspor büyük bir takım ve her zaman kazanmaya çalışır. Yine bunun için savaşıp, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.



