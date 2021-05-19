Türkiye’de ve Dünya’da milyonlarca oyuncu tarafından oynanan ve yayınları izlenen Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) espor takımlarından en iyi 16 takımının yarışacağı Flash Point turnuvası 19-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

50.000 dolar ödül havuzu bulunan turnuvaya Astralis, OG, Team Vitality, Heroic, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, FunPlus, Faze Clan, G2 Esports, Hyenas, Complexity Gaming, mousesports, Anonymo Esports, Sprout, Double Poney ve Türk temsilcimiz Xantares’in de ekibinde yer alan BIG takımları katılacak. Turnuva daha önce 2 sezon olarak gerçekleştirildi ve 3. Sezonu ise 19 Mayıs – 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Yayın hakları ESA Esports tarafından alınan turnuva ilk defa Türkçe anlatımla her gün 19:00’da Türk esporseverler tarafından izlenebilecek. Yayınların sunumunu ise Özgür “root” Alagül ve Berke “Vlad” Kantürk yapacak.

12 Günlük süre içerisinde gerçekleşecek tüm eleme maçlarına espor severler ESA Esports Twitch kanalından gerçekleşecek günlük ortalama 7 saatlik yayınlarla buluşabilecekler. 30 Mayıs’ta gerçekleşecek turnuvanın final yayının ise ESA Esports Arena’nın 75 m2’lik led ve 190 m2’lik ana sahnesinden yayınlanması planlanıyor.

Yayını izlemek isteyen kullanıcılar yayın takvimine ESA Esports’un sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Yayınlar ise ESA Esports Twitch kanalı üzerinden gerçekleşecektir.