Fransa’da herkes PSG’den bu sezon çok şeyler bekliyor. Elbette takımın tek hedefi, zaten yıllardır domine ettiği Ligue 1’in yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkmak ve kupayı kazanmak. Gruptaki ilk maçta İspanyol ekibi Real Madrid’i yenmeleri, onların liderlik adına iştahını bir kat daha artırmasını sağladı. Buradaki genel yorum, PSG’nin, Galatasaray ve Club Brugge’ü de yenerek liderliği kapacağı yönünde. Teknik direktör Thomas Tuchel’in öğrencileri, 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak ancak Türk Telekom Stadı’ndaki ateşli atmosferden de son derece çekiniyorlar. PSG’nin zayıf yönü, henüz tam olarak takım oyununu ortaya koymaması. Eğer Meunier oynarsa, sağ kanatta hücuma çıkarken savunmada boşluk veriyor.

Üç isim çok önemli...

PSG, Galatasaray’ın 50 bin taraftarının gücüyle büyük bir motivasyon sağlayacağını ve baskı kurmaya çalışacağının farkında. PSG, maç boyunca topun kendilerinde kalmasını isteyecektir. Tuchel, takımın liderleri olarak savunmada Thiago Silva, orta alanda da Verratti ve Marquinhos’u görüyor. Kaleye Navas’ın gelmesi, takım için çok önemli oldu. Sonunda Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi için çok önemli iki kaleciye (Diğeri Sergio Rico) sahip. Elbette hücumda topların buluşacağı isimler Angel Di Maria ve Mbappe’nin de neler yapacakları, maçın kaderini direkt etkileyecektir.

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Mini yorum (Metin Karabaş)

Herkes her şeyini vermeli

Galatasaray bu sezonki en sert ve zorlu maçına çıkıyor. Süper Lig’deki birçok maçta kötü oynamasına rağmen sahadan puanla ayrılan Sarı-Kırmızlılar’ın PSG karşısında böyle bir şansı olamayabilir. Takım yardımlaşması sağlanamazsa, savunma yine tel tel dökülürse çok ağır bir tablonun ortaya çıkması sürpriz olmaz. Fatih Terim’in takımının her zamankinden fazla mücadele etmesi şart. Tabi bunun yanı sıra Falcao’yu topla buluşturmanın yollarını bulmaları gerekiyor. Galatasaray eğer bu karşılaşmada takım olamazsa, mücadele etmezse beraberlik ihtimalinden bahsetmek dahi hayalcilik olur. Çünkü karşısında kupanın en büyük favorilerinden biri olan PSG olacak.