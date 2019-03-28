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Flaş yorum: "Loris Karius, hep bir pişmanlık olarak hatırlanacak"

Beşiktaş'ta yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim olan Alman file bekçisi Loris Karius hakkında Ada basınından çok konuşulacak bir yorum geldi.

28 Mart 2019, Perşembe 15:03 Son Güncelleme:
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Flaş yorum: 'Loris Karius, hep bir pişmanlık olarak hatırlanacak'

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, Siyah Beyazlı takımda yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim konumunda bulunuyor. Takımdaki geleceği tartışılan isimler arasında yer alan 25 yaşındaki Alman file bekçisiyle ilgili Ada basınından da çok konuşulacak bir yorum geldi. BBC muhabiri David Ornstein, Liverpool'un Karius tercihini büyük bir pişmanlık olarak yorumladı.

Merseyside ekibinin geçtiğimiz sezon kaleyi Karius'a emanet etmesinin büyük bir hata olduğunu söyleyen Ornstein, "Liverpool'un savunma hattı geçtiğimiz sezonun sonuna doğru iyiydi ancak üst düzey bir kalecileri yoktu. Şampiyonlar Ligi finalinde pahalıya patlayan bu durum, her zaman büyük bir pişmanlık olarak hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 yenildiği 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibinin kalesini koruyan Karius, yediği 2 hatalı golle mağlubiyetin baş sorumlusu olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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