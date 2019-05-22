Flaş transfer operasyonu! Yusuf Sarı bombası

Fiyat-performans açısından çok iyi bir sezon geçiren Trabzonspor, yeni dönemi hemen açtı. Öncelik transfer ve doğal olarak gençler. Karadeniz ekibinin ilk olarak anlaşmaya vardığı vardığı oyuncunun Marsilya’da forma giyen Yusuf Sarı olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki başarılı oyuncuyla el sıkışıldı, transfer sezonu açıldığında imzayı atacak.

Asıl hamle kampta

Ancak transferdeki asıl hareketlilik sezon biter bitmez yaşanacak. Göreve devam etmesi beklenen Ünal Karaman’ın sezon başı kampına en az 10-12 oyuncu götüreceği ve yeni Yusuflar, yeni Abdülkadirler için uğraşacağı belirtildi.

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