Flaş transfer operasyonu! Yusuf Sarı bombası
Sezonun flaş ekibi Trabzonspor, sezonun finali gelirken transfer operasyonuna başladı. İlk olarak Marsilya’da forma giyen 20 yaşındaki sağ açık Yusuf Sarı ile tüm sorunlar çözüldü, ilk imzayı genç futbolcu atacak, yenileri de yolda.
Fiyat-performans açısından çok iyi bir sezon geçiren Trabzonspor, yeni dönemi hemen açtı. Öncelik transfer ve doğal olarak gençler. Karadeniz ekibinin ilk olarak anlaşmaya vardığı vardığı oyuncunun Marsilya’da forma giyen Yusuf Sarı olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki başarılı oyuncuyla el sıkışıldı, transfer sezonu açıldığında imzayı atacak.
Asıl hamle kampta
Ancak transferdeki asıl hareketlilik sezon biter bitmez yaşanacak. Göreve devam etmesi beklenen Ünal Karaman’ın sezon başı kampına en az 10-12 oyuncu götüreceği ve yeni Yusuflar, yeni Abdülkadirler için uğraşacağı belirtildi.
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