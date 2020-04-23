Menajer Ömer Koray Uzun, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen ara sonrasında yaptıkları çalışmalar, futbolcularına gelen transfer teklifleri, virüs salgını sonrasında futbolun nasıl etkileneceği ve birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Tüm sektörlerin olduğu gibi futbolun da virüs salgınından ciddi anlamda etkilendiğini ifade eden Ömer Uzun, "Tüm sektörlerde olduğu gibi futbol dünyası da bu virüsten ciddi anlamda etkilendi. Bildiğim kadarıyla 2'nci Dünya Savaşı'ndan beri futbol ilk defa bu kadar durdu. Menajerler olarak herkes gibi biz de aynı şekilde etkilendik. Genel olarak bakılırsa ciddi bir belirsizlik var, sonrasında neler olacağıyla ilgili. Biz neler yapıyoruz? Oyuncularımızla görüşüyoruz. Bu dönemde birtakım tavsiyelerde bulunuyoruz. Ligin ne zaman başlayacağıyla ilgili, kadro planlamalarıyla ilgili ciddi soru işaretleri var. Rakamlar, işin ekonomik boyunu ne olacak, biz de bu konularla ilgili FIFA'nın talimatlarını, federasyonun açıklamalarını takip ediyoruz. Bu şekilde geleceğe doğru hazırlık yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.









'Tabii ki Fenerbahçe ile de bir görüşme yapacağız'

Sezon başında Fenerbahçe'den Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiralanan ve gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken genç file bekçisi Berke Özer ile ilgili de konuşan Uzun, "Berke, Westerlo'da çok iyi bir sezon geçirdi. 22 maçın 6'sında gol yemedi. 4 hafta ligin en iyi 11'ine seçildi. Dediğim gibi lig daha tamamlanmadı. Zaten 1 seneliğine kiralık olarak gitmişti. Lig tamamlanıp, durum netleştiğinde daha net bir değerlendirme yapacağız. Onu adına çok iyi bir sezon oldu. Tabii ki Fenerbahçe ile de bir görüşme yapacağız. Bu konuyu o zaman değerlendirmek daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

'Berke Özer'i Juventus istedi ama...'

19 yaşındaki Berke Özer'i İtalyan devi Juventus'un takip ettiğini ancak genç kaleci yabancı oyuncu statüsünde olduğu için transferin gerçekleşmediğini anlatan Ömer Uzun, "Berke, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynadığı için Avrupa'da çok takip ediliyordu. Pasaporttan dolayı problemler oldu. Juventus çok istedi ama orada yabancı statüsüne giriyorsun. Oynatması zor. Avrupa pasaportu olmadığı zaman, çok acayip yetenekli olmadığın zaman, Türk oyunculara bakmıyor yabancı takımlar. Gurbetçilere bakıyorlar. İngiliz ve İtalyan takımların transferde ilk sorduğu Alman pasaportu ya da AB pasaportu mu var mı oluyor" şeklinde konuştu.

'Harun Tekin önemli bir kaleci'

Milli kaleci Harun Tekin'in Fenerbahçe'den ayrılacağı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Ömer Uzun, "Öncelikle bu sezonu tamamlamak gerekiyor. Harun Tekin önemli bir kaleci, Milli takım seviyesine yükselmiş bir isim. Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi var. Ben de basında bazı haberler okuyorum ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bize şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok. Dediğim gibi öncelikle önemli olan sezonun tamamlanması" dedi.

DHA