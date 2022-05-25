Flaş transfer iddiası! Reims, Burak Yılmaz için harekete geçti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdiği için son maçına Rennes karşısında çıkan Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın, gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu. Tecrübeli golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fabrice Hawkins'in haberine göre Reims, Burak Yılmaz ile ilgileniyor. Tecrübeli golcüye, yurt dışında da teklifler geldiği belirtilirken, Milli futbolcunun Fransa'da kalmak istediği iddialar arasında yer aldı.

Ayrıca Ligue 1'de sezonu 12. sırada bitiren Reims'in Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme üzerinden görüşmeleri sürdürdüğü ileri sürüldü.

Ayakta alkışlandı

Lille forması ile son maçına Rennes karşısında çıkan Burak Yılmaz, 2-2 sona eren maçın 81. dakikasında yerini Angel Gomes'e bırakırken taraftarlar tarafından ayakta alkışlanarak uğurlanmıştı.

Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 72 maçta 25 gol 10 asistlik performansla oynadı. Golcü futbolcu Fransız ekibiyle 1 Fransa Lig Şampiyonluğu ve 1 Fransa Süper Kupası kazandı.



