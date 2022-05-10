Yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş , transfer çalışmalarına devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Siyah-Beyazlı ekibin, İtalya Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Salernitana'nın golcüsü Milan Djuric ile ilgilendiği ileri sürüldü.

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Salernitana'nın Bosna Hersekli forveti Milan Djuric için harekete geçti.

Sözleşmesi sona eriyor

Uzun boyu ile dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibi ile sözleşmesi sezon sonu biterken, Siyah-Beyazlıların futbolcuya teklifini sunmaya hazır olduğu iddia edildi.

2018'den bu yana Salernitana'da forma giyen 31 yaşındaki Milan Djuric, bu sezon 33 maçta göre aldı ve 5 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

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