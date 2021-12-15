Flaş transfer gelişmesi! Barcelona ve Haaland

İsmi Avrupa devleri ile anılan Erling Haaland'ın Borussia Dortmund'daki geleceği merak edilirken, Barcelona başkanı Joan Laporta, yıldız futbolcunun menajeri ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Mirror'da yer alan habere göre Barcelona başkanı Joan Laporta, Borussia Dortmund'un golcü yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile İtalya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriği bilinmezken, bu toplantının ardından yıldız futbolcunun Barcelona'ya transfer olabileceğine yönelik iddialar yeniden gündeme geldi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Başkan Laporta daha önceki açıklamalarında, her ne kadar bu şartlar altında transfer yapmanın zor olduğunu kabul etmiş olsa da Katalan ekibi yeni transferler için çalışmalarını sürdürüyor.

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