Ara transfer döneminde kadrosuna sol bek takviyesi yapmayı planlayan İtalyan ekibi Lazio'nun Galatasaray forması giyen Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak istediği ve transferde Vedat Muriç'i Galatasaray'a teklif edebileceği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, ara transfer döneminde kadroya sol bek takviyesi yapılmasını istiyor.

Lazio'nun transferde ilk hedefi PSG forması giyen Layvin Kurzawa. Ancak futbolcunun yüksek maaşı engel oluşturuyor.

İtalyan ekibinin bir diğer adayı ise Galatasaray'da oynayan 31 yaşındaki Hollandalı Patrick van Aanholt. Lazio, van Aanholt için, takımda süre almakta zorlanan ve ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Kosovalı golcü Vedat Muriç'i Sarı-Kırmızılı ekibe teklif edebilir.

Vedat Muriç İstanbul'a geldi

Kosovalı forvet bugün İstanbul'a geldi. Muriç'in transfer için mi, tatil için mi geldiği henüz netlik kazanmadı.

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