İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard, Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı Erling Haaland ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Yıldız orta saha oyuncusu, "Onunla hep iyi bir arkadaşlığımız oldu. O komik birisi. Milli takımda bolca vakit geçiriyoruz. Arsenal taraftarları, onunla yan yana olan fotoğraflarımızı paylaştı ve bunları ona gönderdim. Onu Arsenal'e getirebilmek için uğraştım ancak ne yazık ki bu çabam yeterli olmadı. Onunla birlikte oynamak isterdim. O Pep Guardiola yönetimindeki City'i tercih etti" ifadelerini kullandı.