Flaş Slimani yorumu: ‘Parasını verin ne yaparsanız yapın!’

Fenerbahçe, 3-0 kaybedilen Akhisar maçının ardından İslam Slimani’nin sözleşmesini fesh etmek için Leicester’a başvurmuş ancak olumsuz yanıt almıştı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, 2-2 biten ve Cezayirli oyuncunun birçok fırsatı harcadığı Erzurum karşılaşmasının ardından bir kez daha benzer bir girişimde bulundu.

Leicester’ın buna yanıtı, “Oyuncunun sezon sonuna kadar olan maaşı size ait. Kadroda istemiyorsanız gönderebilirsiniz ama parasını ödemeye devam edersiniz” oldu.

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