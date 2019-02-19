Flaş! Skrtel sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor

Devre arasında adı Juventus ve Barcelona ile anılan ancak Fenerbahçe’de kalan Martin Skrtel, sezon sonunda Türkiye’ye veda edecek.

19 Şubat 2019, Salı 08:44
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Flaş! Skrtel sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor

Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenileme talebini geri çeviren Slovak stoper, Çin, ABD ve Arap takımlarından gelen astronomik teklifleri değerlendirmek istiyor.

Yedek kalmak istemeyen ancak Fenerbahçe’nin ücretinde indirim yapmasına da sıcak bakmayan Skrtel hem 11’de görev yapacağı hem de yüksek ücret alacağı bir takımla anlaşmak istiyor.

Slovak yıldızı iknaya çalışan yönetim, ayrılık ihtimaline karşı B planı da yapıyor. Skrtel’in yerine ilk aday Milan’da ter döken Cristian Zapata. (Türkiye Gazetesi)

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