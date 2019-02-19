Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenileme talebini geri çeviren Slovak stoper, Çin, ABD ve Arap takımlarından gelen astronomik teklifleri değerlendirmek istiyor.

Yedek kalmak istemeyen ancak Fenerbahçe’nin ücretinde indirim yapmasına da sıcak bakmayan Skrtel hem 11’de görev yapacağı hem de yüksek ücret alacağı bir takımla anlaşmak istiyor.

Slovak yıldızı iknaya çalışan yönetim, ayrılık ihtimaline karşı B planı da yapıyor. Skrtel’in yerine ilk aday Milan’da ter döken Cristian Zapata. (Türkiye Gazetesi)