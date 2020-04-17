Flaş Sergen Yalçın teklifi: İstediğiniz parayı veririm

Radyospor'da Salim Manav'ın konuğu olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte oynayan Okan Koç, "2003 yılında Chelsea'yı deplasmanda yendiğimiz maç sonrasında dönemin kulüp başkanı Serdar Bilgili anlatmıştı. Chelsea Başkanı Abramovich, Bilgili'ye "Sergen Yalçın, 2 yaş genç ve biraz daha zayıf olsa istediğin her parayı verirdim." demiş. Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en yetenekli oyuncuydu." dedi.

Ersun Yanal'a yanıt: 'Beni başka oyuncularla karıştırmış'

Koç, Ersun Yanal'ın kendisi hakkında söylediği "Gençlerbirliği'nde çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk. Altay deplasmanında bitti işimiz.. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Ahmed Hassan ve Okan, maçlar devam ederken Beşiktaş'la anlaştılar. Ve biz o Beşiktaş'la liderlik yarışındaydık." sözler üzerine ise, "Beni o sene en son isteyen takım Beşiktaş'tı. Birçok takımın transfer gündemindeydim. Ersun Hoca beni başka oyuncularla karıştırmış olabilir." diye konuştu.



