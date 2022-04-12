Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın gerçeği aylar sonra ortaya çıktı. Siyah-Beyazlıların şu anda da peşinde olduğu Abdülkerim Bardakçı'nın Sergen Yalçın'dan ret yediği iddia edildi. Beşiktaşlı taraftarlar, transferin gözdesi olan 27 yaşındaki stoper için eski hocalarının bu kararına anlam veremedi.

SERGEN YALÇIN, ABDÜLKERİM BARDAKÇI'YI İSTEMEMİŞ!

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş'ın transferi için mesai harcadığı Abdülkerim Bardakçı'nın Sergen Yalçın döneminde Siyah-Beyazlıların kapısından döndüğü ortaya çıktı. Erdal Torunoğulları'nın Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü dönemde Abdülkerim Bardakçı ile söz kestiği ancak hocanın veto etmesi üzerine transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Yeni sezon öncesi Abdülkerim Bardakçı için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Konyaspor 'un yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi bitirmekte zorlanıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN KONYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Konyaspor ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper, bu sezon Yeşil-Beyazlılarla çıktığı 28 maçta 4 gol, 4 asistlik müthiş bir performans sergiledi.