Gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan ve sağ bekte Mariano-Linnes tercihlerini gözden geçiren Fatih Terim, Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

ŞENER - LİNNES İKİLİSİ GALATASARAY'IN SAĞ BEKLERİ OLACAK

2 yıldır Galatasaray’da top koşturan ve oynadığı futbolla tatminkar bir performans ortaya koyan Mariano’nun 33 yaşında olması Fatih Terim’i B planına doğru iterken, başarılı teknik adamın önümüzdeki sezon sağ beki Linnes-Şener Özbayraklı ikilisine emanet edeceği ortaya çıktı. Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Şener’in Galatasaray’da oynayacağı belli olurken, milli futbolcunun alternatifi olarak yine Linnes’in düşünüldüğü öğrenildi. Ersun Yanal'ın forma şansı vermediği ve sarı lacivertli kulüple bağlarını koparan 29 yaşındaki futbolcunun lig biter bitmez sarı kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi.

Galatasaray ile sözleşmesi 2019-2020 sezonunda sona erecek olan Mariano kulüpten yıllık 2,350 bin euro kazanıyordu. Oyuncunun ülkesine dönme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Kaynak: Güneş