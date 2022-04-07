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Flaş! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Braga’nın scout şefi Paulo Meneses Beşiktaş’ın cumartesi günü Alanyaspor ile oynayacağı maça gelecek. Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı yakından takip edecek.

07 Nisan 2022, Perşembe 09:35 Son Güncelleme:
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Flaş! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

Beşiktaş 'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek artıyor... Lyon, Marsilya, Stuttgart gibi takımlarla adı anılan Rıdvan'ı şimdi de Portekiz'in Braga takımının takibe aldığı öğrenildi.

Trabzonspor maçında Stuttgart'ın scoutı Sascha Koch izlemeye gelmiş ve Rıdvan için olumlu rapor vermişti. Şimdi de Braga'nın scout şefi Paulo Meneses'in Alanyaspor maçında Siyah-Beyazlı oyuncuyu mercek altına alacağı öğrenildi.

Rıdvan'a gelen teklifler ve kulüplerin ilgisi Beşiktaş Yönetimi'nin de harekete geçmesine neden oldu.

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Rıdvan'a yeni sözleşme önerilecek. (Takvim)


                             

                             

                             

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