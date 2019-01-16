Flaş Ozan Kabak iddiası! Her an gidebilir

Galatasaray'da Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi olan ve sezon sonuna kadar kalması tercih edilen Ozan Kabak'la ilgili keyifleri kaçıran bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre büyük bir fedakarlık yaparak sezon sonuna kadar kulüpte kalan 18 yaşındaki stoperin bu jestine karşılık kulüpten herhangi bir adım atılmaması, oyuncu ve ailesinde hayal kırıklığı yarattı.

Ligin ikinci yarısı için 110 bin Lira alması gereken Ozan'a sadece yarım sezon için bunun neredeyse 100 katından fazla teklif yapıldığı belirtildi. Ozan'ın bu nedenle 31 Ocak'a kadar ücretinde herhangi bir iyileştirme olmaması halinde gidebileceği kulüp içerisinde konuşulmaya başlandı.

Yönetimin tavrına göre ozan ve menajerinin serbest kalma maddesini deereye sokabileceği iddia edildi. (Skorer)