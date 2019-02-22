Flaş! Okocha'ya tutuklama kararı

Fenerbahçe’nin unutulmaz yıldızlarından Jay Jay Okocha için gelir vergisi borçlarını ödemediği için hakkımda tutuklama kararı çıktı.

22 Şubat 2019, Cuma 14:41
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Flaş! Okocha'ya tutuklama kararı

Skorer'in haberine göre Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından Jay Jay Okocha için ülkesi Nijerya’da şok bir gelişme yaşandı. Nijerya basınında çıkan haberlerde, Lagos Yüksek Mahkemesi’nin gelir vergilerini ödemediği gerekçesiyle Okocha’ya ceza vereceği belirtildi. Tutuklama kararının çıkarıldığı ifade edildiği Okocha’nın vergilerini ödemediği bildirildi.

Mahkemenin Baş Yargıcı Adedayo Akintoye, son 2 senedir üst üste 4 davaya katılmayan eski futbolcunun 19 Şubat’ta yapılan son mahkemeye de katılmadığı ifade edildi. Okocha’ya ya 15 Nisan 2019 tarihine kadar süre tanındığı kaydedildi.

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