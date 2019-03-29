Flaş! Oğuzhan Özyakup sezon sonunda ayrılıyor

Beşiktaş’ta uzun süredir yedek bekleyen Oğuzhan Özyakup ayrılık hesapları yapmaya başladı. Yıldız oyuncunun menajerlerinin, Ajax’ın yanı sıra Premier Lig ekibi Brighton ile temas kurduğu ortaya çıktı.

29 Mart 2019, Cuma 09:06
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Flaş! Oğuzhan Özyakup sezon sonunda ayrılıyor

Beşiktaş’a FEDA döneminde gelen ve siyah-beyazlı forma altında iki şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Oğuzhan Özyakup’un menajerlerinin, yeni sezon için birçok kulüple temas halinde olduğu ortaya çıktı.  

Hollanda’da AZ Alkmaar’ın altyapısından yetişen 26 yaşındaki Oğuzhan için Ajax ile görüştüğü belirlenen menajerlerin, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ile de temas kurduğu öğrenildi. Menajerlik yetkisini uzun süre önce bir Hollandalı şirkete veren Oğuzhan için arayışlarda olan menajerlerin, yetenekli oyuncunun artık Beşiktaş’ta kalmasını istemediği ileri sürüldü. Oğuzhan’a kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan menajerlerin, sezon bitiminde Beşiktaş Yönetimi’ne bir kaç tane somut teklif getirecekleri ifade edildi. 

Beşiktaş ile maddi anlamda iyi bir sözleşmesi bulunmasına rağmen yedek kulübesinde oturmak yerine sürekli oynamayı tercih eden Oğuzhan’ın tek şartının ise kulübün de para kazanması olduğu belirtildi. Satış opsiyonlu olarak başka bir kulübe kiralanması da düşünülen Oğuzhan’ın böyle bir ayrılığa sıcak bakabileceği vurgulandı. 

Eski günlerine dönmek için, kariyerinde köklü değişiklikler yapmaya karan veren siyah-beyazlı futbolcu, 2008’de AZ Alkmaar’dan Arsenal U18 takımına transfer olmuş, 2012’de ise 500 bin euro karşılığında Beşiktaş’a gelmişti. (Skorer)


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