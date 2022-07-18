Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı.

Gaziantep temsilcisi, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe 'de forma giyen ve son olarak Partizan'da görev alan Lazar Markovic'le anlaşma sağladı.

Markovic, İstanbul'a geldi

Gaziantep FK'nın anlaşma sağladığı Sırp yıldız, sabah saatlerinde Belgrat'tan İstanbul'a geldi.

Lazar Markovic bugün Gaziantep için sağlık kontrolünden geçecek.

Lazar Markovic performansı

28 yaşındaki Sırp hücumcu geçtiğimiz sezon Partizan'da 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol ile 1 asist yaptı. (Ajansspor)