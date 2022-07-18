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Flaş! Markovic transfer için İstanbul'da

Son dakika transfer haberi... Süper Lig takımı Gaziantep FK'nın anlaştığı eski Fenerbahçeli Lazar Markovic İstanbul'a geldi.

18 Temmuz 2022, Pazartesi 16:15 Son Güncelleme:
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Flaş! Markovic transfer için İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı.

Gaziantep temsilcisi, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe 'de forma giyen ve son olarak Partizan'da görev alan Lazar Markovic'le anlaşma sağladı.

Markovic, İstanbul'a geldi

Gaziantep FK'nın anlaşma sağladığı Sırp yıldız, sabah saatlerinde Belgrat'tan İstanbul'a geldi.

Lazar Markovic bugün Gaziantep için sağlık kontrolünden geçecek.

Lazar Markovic performansı

28 yaşındaki Sırp hücumcu geçtiğimiz sezon Partizan'da 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol ile 1 asist yaptı. (Ajansspor)

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