BB Erzurumspor'dan Lokman Gör ve Taylan Antalyalı ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, resmi imzaları atmaya hazırlanıyor. Avusturya ekibi Lask Linz'de forma giyen Doğan Erdoğan'la da anlaşan siyah beyazlılar, sol bek mevkisi için ise Bursaspor'dan Umut Meraş ile bir dönem Rizespor forması da giyen Ali Adnan'ı da gündeminde tutuyor.

Beşiktaş'ta forvet bölgesi için ise sürpriz bir isim gündeme geldi. Bundesliga'da küme düşen Stuttgart'la yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Gomez, Vodafone Park'a geri dönmek için siyah beyazlı yöneticilere haber gönderdi. Alman golcünün transferine teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı gelen haberler arasında...(Bein Sports)