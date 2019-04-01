Flaş! Linnes ile yollar ayrılıyor

Sezon sonunda Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Douglas'ı renklerine katmayı planlıyor.

01 Nisan 2019, Pazartesi 09:21
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Flaş! Linnes ile yollar ayrılıyor

Yeni sezonda kadrosunda önemli bir revizyona gitmeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler olabilir. Fenerbahçe formasını giyen Şener Özbayraklı ile her konuda anlaşan Sarı- Kırmızılılar, Mariano ile yolları ayırmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi eğer listedeki bir başka sağ bek olan Sivassporlu Douglas ile de el sıkışmayı başarırsa Martin Linnes'e de 'güle güle' denilecek. Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Norveçli yıldıza henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Yönetim, Douglas transferi konusunda yaşanacak gelişmelerin netleşmesinin ardından Linnes'le ilgili kesin kararını da alacak. (Takvim)

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