Cyle Larin, Beşiktaş 'tan ayrılıyor. Siyah beyazlıların 2018 yılında MLS ekiplerinden olan Orlando City'den 1.85 milyon Euro karşılığında takımına kattığı Kanadalı sol kanat oyuncusu Larin, Beşiktaş'ın yeni teklifini reddetti. Oyuncuları fizik açıdan yetersiz bulan İsmael, 1.5 saatlik antrenmanları 1 saate kısaltıp tempoyu ise artırmıştı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cyle Larin'e İtalyan Fiorentina kancayı attı. Beşiktaş'ın 1 milyon 750 bin Euro'dan önerdiği 3 yıllık sözleşmeyi geri çeviren deneyimli oyuncu, Kanada ile Dünya Kupası'na gitmeye hazırlanıyor. Floransa ekibi de Katar yolculuğu öncesinde Larin'e imza attırmak istiyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

Beşiktaş'a transfer olduğu ilk iki sezonda beklentilerin çok altında kalan Cyle Larin, Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiralık olarak gönderildi. Belçika'da çıktığı toplam 33 karşılaşmada 9 gol, 11 asist ile takımına destek veren Larin bir sonraki sezon Beşiktaş'a geri döndü.

ŞAMPİYONLUĞA BÜYÜK KATKI

Beşiktaş, 2020/2021 sezonunu Galatasaray 'ın hemen önünde averaj farkıyla şampiyon olarak tamamlarken, şampiyonluğun mimarlarından birisi de Larin'di. Kanadalı futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 45 karşılaşmada 23 gol 6 asist yaparken takımının gol yükünü çeken isim oldu. (Sabah)



