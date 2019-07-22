Flaş! Konoplyanka Fenerbahçe'ye değil Beşiktaş'a gidiyor

Schalke 04’ten ayrılacağını açıklayan oyuncu için Kartal ile birlikte Fenerbahçe uzun süredir ilgileniyordu. Ukrayna medyasında Konoplyanka transferi için yapılan değerlendirmede “Boğaz’ın Avrupa tarafı avantajlı” ifadesi kullanıldı.

22 Temmuz 2019, Pazartesi 10:50
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Flaş! Konoplyanka Fenerbahçe'ye değil Beşiktaş'a gidiyor

Haberde, Beşiktaş’ın 29 yaşındaki oyuncuya senelik 3.5 milyon euro teklif ettiği, Lens’i satarak onun yerine Konoplyanka’nın alınacağı bilgisine yer verildi. Alman kulübünün ise bonservis bedeli olarak 3 milyon euro talep ettiği vurgulanırken, Beşiktaş’ın rakamı aşağı indirmek için pazarlık yaptığı ifade edildi. (Star)

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