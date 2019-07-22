Haberde, Beşiktaş’ın 29 yaşındaki oyuncuya senelik 3.5 milyon euro teklif ettiği, Lens’i satarak onun yerine Konoplyanka’nın alınacağı bilgisine yer verildi. Alman kulübünün ise bonservis bedeli olarak 3 milyon euro talep ettiği vurgulanırken, Beşiktaş’ın rakamı aşağı indirmek için pazarlık yaptığı ifade edildi. (Star)