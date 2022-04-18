Kasımpaşa'nın devre arasında Belçika ekibi Standart Liege'den transfer ettiği Kongolu forvet, Süper Lig 'de çıktığı 9 maçta 9 gol ve 3 asistlik müthiş bir performansa imza attı. Dün Adana Demirspor karşısında 2 kez ağları havalandıran ve 1 de asist yapmayı başaran 22 yaşındaki Muleka ligin en fazla dikkat çeken forvetlerinden birisi oldu.

Jackson Muleka bu performansıyla, yeni sezonda forvet transferi yapmayı planlayan 4 büyüklerin radarına girmeyi de başardı. Kasımpaşa'nın Standart Liege ile yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonu bulunduğu ve bu rakamın da 3 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.

Lacivert-Beyazlı kulübün yıldız futbolcu konusunda atacağı adıma göre 4 büyüklerin transfer için devreye girebileceği belirtiliyor. Transfermarkt'a göre Muleka'nın şu anki piyasa değeri 3,8 milyon Euro.

Ancak Kongolu forvetin henüz 22 yaşında olması ve büyük bir potansiyelinin bulunması nedeniyle önümüzdeki yıllarda önemli rakamlara transfer gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Musela'nın Standart Liege ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)