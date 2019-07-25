Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, orta sahasından Badou Ndiaye ve Fernando Reges'i kaybetmişti.

Fulham'dan Fransız orta saha Seri'yi kiralayan Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Al Ahli'ye 12 milyon euroya transfer olan daha sonra sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Brezilyalı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı.

Josef'in istanbul'a gelmesi akıllara "Galatasaray'a transfer mi oldu?" sorularını akıllara getirdi.

Ancak daha sonra Al Ahli takımının kampta bulunduğu Avusturya'dan Cidde'ye İstanbul üzerinden gideceği, Josef'in de bu yüzden İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Kulübünün sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gelen De Souza, İstanbul Havalimanı'nda kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kafilenin Cidde'ye devam ettiğini, kendisinin üç günlük tatil için İstanbul'da kalacağını kaydeden Brezilyalı futbolcu, "Burada olduğum için iyi duygular hissediyorum. İstanbul'u çok seviyorum ve burası benim ikinci evim. Yeniden burada olmaktan mutluyum" dedi.

İstanbul'a gelen ailesine Suudi Arabistan vizesi almak için kendisinin de geldiğini aktaran Souza, 3 gün İstanbul'da olacağını belirtti. Transfer teklifleri aldığını doğrulayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray'a transferiyle ilgili soruya ise, "Hayır, transferim için bir şey konuşamam. Çünkü şu an öyle bir transfer durumu yok" şeklinde yanıt verdi.

Terminalde personel ve yolcuların ilgisiyle karşılaşan Josef de Souza, fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Terminalden çıktıktan sonra taksiye binen Souza, konaklayacağı otele hareket etti.