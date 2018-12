Gereğinden fazla parlatılmış bir ambalajla Fenerbahçe’ye sunulan İslam Slimani sırtına sarı-lacivertli formayı geçirdiğinde birçokları onun Süper Lig’i sallayacak golcü olduğuna inanmıştı.

Ama Cezayirli oyuncu, Süper Lig’de çıktığı 11 maçta sadece bir kere, dört defa forma giydiği Avrupa kulvarında iki kere ağları havalandırabildi. Bu performansıyla sezonun en kötü golcüsü olan Slimani aynı zamanda Fenerbahçe’nin son 25 yıldaki en kötü golcüsü unvanını da kimseye kaptırmadı. Toplam 15 maçtaki bin 228 dakikalık fırsatta ancak üç defa çerçeveyi tutturdu. 409,3 dakikada bir gol istatistiğe ulaşan Slimani 2018 yılı boyunca, Fenerbahçe, Leicester ve Cezayir formalarıyla sahne aldığı 25 karşılaşmada ise bin 728 dakikada ancak dört gol kaydetti. Slimani’nin performansı bu sezonki Fenerbahçe’nin özeti gibiydi: 14 maçta toplam 14 gol ve 14 puan...

Devre arası gidiyor

İngilizler, Sporting’te parlayan yıldızıyla gözlerini kamaştıran Slimani’nin Leicester ve Newcastle’da yaşattığı hayal kırıklığından kiralama yöntemiyle kurtuldu. Aynı kâbusu tecrübe eden Fenerbahçe de şimdi kurtuluş için düğmeye bastı. Taraftarın sabrını taşıran Cezayirli golcü, takımda aynı hasara neden olan vatandaşı Benzia’yla birlikte devrede gönderilecek. Yönetim şimdiden yeni bir golcü arayışına başladı. Bu arada Soldado’nun durumu masaya yatırılmış durumda. Geldiği günden beri bekleneni veremeyen bu sezon da ancak 8 maçta forma giyen ve henüz golle tanışamayan İspanyol golcünün de ipi çekildi. Sezon başında istenen ancak Soldado’nun vetosuna takılan ayrılığın devre arasında gerçekleşmesi kesin görünüyor. Forma giydiği 18 maçta attığı 5 golle takımın en skoreri olan Frey ise yeni alınacak isimlerin arkasında yedek kuvvet olarak tutulacak.

VALBUENA KUPADA YOK

Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Valbuena’nın dün MR’ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada Valbuena’nın MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi. Fransız oyuncunun kupa maçında dinlendirileceği, lige yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.

KİRALIK AŞK ACISI

Fenerbahçe son 8 sezondur kiralık oyunculardan istediği verimi alamadı. Jeremain Lens dışındaki isimler hayal kırıklığının ötesine geçemedi. Fenerbahçe’nin 2010-11’de kiralık olarak kadrosuna kattığı isim Joseph Yobo başarılı bir sezon çıkarınca bir kez daha kiralanmıştı. İkinci sezonunda geri giden Nijeryalı stoperin buna rağmen bonservisi alındı ve hepten dibe vurdu. 2011-12 ve 2012-13’te kiralanan Ziegler kötünün iyilerinden olarak hafızalarda kaldı. 2015-16 ise Ba, Fabiano ve Markoviç kabus oldu. 2016-17’de kiralanan Sow eski Sow değildi . Karavayev’i ise hatırlayan yok. Geçen sezon Janssen ümit verdi ama sakatlığa kurban gitti. Son olarak Benzia, Slimani ve Ayew’in durumu malum!

ERSUN YANAL BEKLENTİSİ

Tarihî bir çöküş yaşayan Fenerbahçe’de gözler Başkan Ali Koç’a çevrilmiş durumda. Koç’un bu hafta içinde takımla ilgili değerlendirmede bulunması bekleniyor. Taraftarlar ise Koç’un Ersun Yanal’a karşı takındığı tavırdan vazgeçmesini ve Koeman’ın yerine tecrübeli hocayı göreve getirmesini istiyor.

DOKUZ PUAN BİLE YETMEYECEK

Fenerbahçe, ligin 18 takımla oynanmaya başladığı son 30 sezondaki en kötü performansına imza atmış durumda. Sarı-lacivertliler, kalan üç maçtan 9 puan alsa dahi tarihinin en kötü ilk yarı performansından kaçamayacak. Fenerbahçe, 2 puanlı sistemde bile 24 puanın altında kalmamıştı.

YILDIRIM TEHDİT ETMİŞTİ

Fenerbahçe’nin yarın kupada ağırlayacağı Giresunspor’la maçına Özgür Yankaya atandı. Yankaya en son 23 Şubat 2015’te Fenerbahçe-Akhisar (1-2) maçını yönetmiş ve o karşılaşma sonrası Aziz Yıldırım, “Özgür Yankaya bir daha bizim maça gelemez. Gelirse o stattan çıkamaz. Bunu bilsinler” demişti.

COMOLLI GİDİCİ

Sezon başından beri yaşanan her faciada faturayı birine havale eden yönetimin elinde kalan tek suçlu sportif direktör koltuğunda oturan Damien Comolli. Camia tarafından asıl suçlu olarak görülen Fransız’ın ipini her an çekebilir. Başkan Ali Koç’un, Fenerbahçe’ye yeni transferlerden dahi büyük hayal kırıklığı yaşatan Comolli’yle ilgili önümüzdeki günlerde bir karar alabileceği ifade ediliyor. (Türkiye Gazetesi)