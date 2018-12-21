Flaş İddia! Trezeguet kadro dışı bırakıldı!

Kasımpaşa'da Trezeguet Beşiktaş maçı öncesi süresiz kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

21 Aralık 2018, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
- A +
Flaş İddia! Trezeguet kadro dışı bırakıldı!

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Mısırlı oyuncuları Trezeguet’nin kadro dışı kaldığı iddialarıyla ilgili olarak son kararı kulüp başkanı Turgay Ciner’in vereceğini söyledi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trezeguet ile ilgili kararın olumsuz yönde çıkmasını beklediğinin altını çizerek, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Kadro dışı bırakılacak gibi duruyor. Kararı kulüp başkanı Turgay Ciner bugün verecek. Oyuncu yurt dışında bir kulüple transfer görüşmesinde bulunmuş. Birtakım sözler vermiş. Bu kulüp iddia edildiği gibi Fenerbahçe değil. Trezeguet’nin başka bir kulüple görüşmemesi gerekiyor. Başkanımız bu durumu kural dışı olduğu için kabul etmedi. Sözleşmesinde herhangi bir satış opsiyonu da yok. Sezon başında yeni sözleşme yaptık ve bu maddeyi kaldırdık."

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.