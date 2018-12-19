Flaş İddia! Trezeguet antrenmana çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Trezeguet yönetime adeta kazan kaldırdı.

TEKLİF KABUL EDİLMEYİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Mısırlı oyuncunun, Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımından aldığı teklifin yönetim tarafından reddedilmesi üzerine tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 16 lig maçında 5 gol, 5 asistlik performans sergileyen Trezeguet'nin Suudi Arabistan'da Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al-İttihad takımından teklif aldığı ancak yönetim tarafından bu teklifin kabul edilmediği öğrenildi.

5 GÜNDÜR TAKIMLA ÇALIŞMIYOR!

Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak bakan 24 yaşındaki futbolcunun, bu gelişmenin ardından tepki gösterdiği belirtildi. Trezeguet'nin bu gelişme üzerine 5 gündür takımla birlikte çalışmadığı ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğü ortaya çıktı.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Edinilen bilgiye göre Kasımpaşa yönetimi, Stuttgart ve Lazio gibi talipleri olan Trezeguet için 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. (Sabah)