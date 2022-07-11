MENÜ

Flaş iddia! Trabzonspor, Alioski'nin kiralık transferi için Al-Ahli ile anlaşmaya vardı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu en son Trezeguet ile güçlendiren Bordo-Mavili ekibin, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'nin kiralık olarak transfer için Al-Ahli ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

11 Temmuz 2022, Pazartesi 23:25 Son Güncelleme:
- A +
Flaş iddia! Trabzonspor, Alioski'nin kiralık transferi için Al-Ahli ile anlaşmaya vardı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor , bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Suudi Arabbistan basınında yer alan habere göre Trabzonspor, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'nin kiralık olarak transfer için Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli futbolcu bir süredir Bordo-Mavili ekip ile anılıyordu. Ayrıca Alioski'nin ismi daha önceki transfer dönemlerinde de sık sık ülkemizden takımlarla transfer iddialarında yer almıştı.

Geçtiğimiz sezon bonservissiz şekilde Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli'ye transfer olan Alioski, çıktığı 30 maçta 6 gol 9 asistlik performans göstermişti.

İlgili Haberler
Galatasaray'dan Idrissa Gueye için yeni adım! PSG ile görüşülecek


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...