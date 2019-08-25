Galatasaray'ın uzun bir süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği Radamel Falcao hakkındaki iddialara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sarı Kırmızılı taraftarlar Kolombiyalı golcüden gelecek müjdeli haberi beklerken İtalyan devlet televizyonu RAI'den 33 yaşındaki santrforla ilgili flaş bir iddia geldi.

Kanalın spor muhabirlerinden Ciro Venerato, Çizme'de yayım yapan Calcio Napoli 24 adlı internet sitesine verdiği demeçte Falcao'nun menajeri Jorge Mendes tarafından Napoli'ye önerildiğini ancak kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in dünyaca ünlü santrfor yerine Fernando Llorente'yi tercih ettiğini söylerken şu sözleri kullandı:

"Jorge Mendes, Fernando Llorente ile temasa geçilmeden önce Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e Radamel Falcao'yu önerdi. Ancak Napoli, bu teklifi hem oyuncunun yüksek maaşı hem de başka nedenlerden ötürü kabul etmedi. Mendes, Galatasaray'ın transfer için devreye girmesinin ardındansa Falcao'yu Valencia'ya da önerdi."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



