Flaş İddia! Pepe'ye kulüp bulması istendi

Beşiktaş’a geçtiğimiz sezon transfer olan yıldız oyuncu Pepe’nin geleceği netlik kazanmaya başladı. İddiaya göre Beşiktaş Yönetimi, Pepe ile ayrılık kararı aldı.

13 Aralık 2018, Perşembe 12:37
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Flaş İddia! Pepe'ye kulüp bulması istendi

Alacakları nedeniyle TFF’ye başvuran ve sakatlığı nedeniyle de uzun süredir takımdan uzak kalan Pepe ile Beşiktaş yol ayrımına gelindi.

Haber1903’ün haberine göre; Beşiktaş yönetiminin Portekizli oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan görüşmede siyah beyazlı yöneticilerin Pepe’ye ikinci devre için yapılan planlamada kendisinin olmadığı iletildi ve kulüp bulması söylendi.

Öte yandan 35 yaşındaki oyuncuya tüm ödemeleri yapılırken Beşiktaş Kulübü’nden herhangi bir alacağı kalmadı.

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