Flaş iddia! Marco Silva Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın

Fenerbahçe 'de gündem tamamen teknik direktöre çevrilmiş durumda. Kimin Sarı Lacivertliler'in yeni teknik patronu olacağı büyük merak konusu olurken, Brezilya'dan flaş bir iddia geldi. UOL'un haberine göre; Internacional, CSKA Moskova ve bazı MLS takımlarından teklif alan Portekizli teknik adam Marco Silva'nın projesini en çok beğendiği takım olan ve bir süredir görüştüğü Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.









Marco Silva'nın kariyeri

Ülkesinin Estoril ve Sporting Lizbon takımlarının yanı sıra Yunanistan'da Olimpiakos'u çalıştıran ve bu takımla lig şampiyonluğu da kazanan Silva, sonrasında Premier Lig yolunu tutmuştu.

Sırasıyla Hull City, Watford ve Everton'da görev yapan Silva 2019-2020 sezonunda Everton'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmamıştı.

Bir sezonluk aranın ardından yeniden futbola dönmeye hazırlanan Marco Silva'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ve Fenerbahçe yönetiminin vereceği son kararın beklendiği öne sürüldü.







