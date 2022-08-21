15 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun hangi takımla anlaşacağı merak konu olmaya devam ediyor.

Todofichajes'te yer alan habere göre Sergi Cardona ile rekabete girebilecek bir sol bek arayışında olan İspanya LaLiga 2 ekiplerinden Las Palmas, Marcelo'ya transfer teklifinde bulundu.

Ekonomik olarak yetersiz

Las Palmas'ın ekonomik olarak Brezilyalı futbolcunun taleplerini karşılayabilmesi mümkün gözükmese de önerebilecekleri proje ile Marcelo'yu ikna etmeye çalışacakları iddia edildi.

Marcelo'nun ise teklifi değerlendirmeye aldığı ve henüz bir cevap vermediğini altı çizildi.

İspanya'da devam etmek istiyor

Valladolid ve Getafe'nin tecrübeli sol bek ile ilgilendiği ancak resmi bir teklif sunmadığı belirtilirken son olarak Fransa'dan Nice'in devreye girdiği ancak Marcelo'nun İspanya'da kariyerine devam etmek istediği aktarıldı.

Fenerbahçe iddiaları

15 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'e geçtiğimiz sezonun sona ermesi ile veda eden Brezilyalı futbolcunun ismi ülkemizden Fenerbahçe ile de anılmıştı.



