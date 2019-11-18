Flaş iddia! Galatasaray'a Nzonzi müjdesi

Roma’nın Galatasaray’a kiraladığı Steven Nzonzi için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

18 Kasım 2019, Pazartesi 09:42 Son Güncelleme:
- A +
Flaş iddia! Galatasaray'a Nzonzi müjdesi

İtalyan basını, Roma’nın Galatasaray’a kiraladığı Steven Nzonzi için ilginç bir iddia ortaya attı. TuttoMercatoWeb sitesinin haberine göre, kiralama bedeli olmaksızın Roma’dan gönderilen Steven Nzonzi, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Cim-Bom, yapılan anlaşmaya göre bu kez Roma’ya 500 bin euro kiralama ücreti ödeyecek.

Kulüpler arasında yapılan sözleşmeye göre Galatasaray bir yıl daha kiralık oynatmak isterse 500 bin euro, satın almak isterse 16 milyon euro verecek. (Skorer)

Bu haberi de okudularFatih Terim'in korkulu rüyası!

Haberin fotoğrafları için tıklayınİşte Falcao'nun Galatasaray'a maliyeti

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...