Flaş iddia! Galatasaray, Serge Aurier ile ilgileniyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

RMC Sport'tan Loic Tanzi'nin haberine göre Galatasaray en son Villarreal forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ile ilgileniyor.

Kararını yakında verecek

Futbolcuyla, Sarı-Kıımızılı ekibin haricinde Atletico Madrid ve Fulham yakından ilgilendiği belirtilirken, Aurier'in önümüzdeki günlerde yeni takımına karar vermesi bekleniyor.

Kariyerinde daha önce Paris Saint-Germain, Tottenham gibi Avrupa devlerinin de formasını giyen Aurier, geçtiğimiz sezon Villarreal ile 24 maçta görev almış ve 2 kez de asist yapma başarısı göstermişti.



