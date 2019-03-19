Flaş iddia! Frey sakat transfer edildi

Fenerbahçe’nin sezon başında Zürih’ten transfer ettiği İsviçreli golcü Michael Frey’le ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Erzurumspor’un 600 bin avroya teklif edilmesine rağmen almadığı iddia edilen 24 yaşındaki golcünün Fenerbahçe’ye 2,7 milyon avro bonservis bedeliyle imza atması sansasyona yol açmıştı.

Her ne kadar sarı-lacivertliler ve Frey, Erzurum iddialarını yalanlasa da kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri hiç silinmedi. Yıllık 1,2 milyon avrodan dört yıllık mukavelesi olan Frey 24 maçta beş gol, bir asistlik performans sergilerken son haftalarda kayboldu. Ersun Yanal döneminde ilk on biri unutan İsviçreli’nin dün Almanya’da ameliyat masasına yatması ise ağır bir iddiayı beraberinde getirdi.

Comolli biliyor muydu?

Pubis sebebiyle bıçak altına yatan Frey’in sakatlığının yeni olmadığı, aksine bu problemine rağmen F.Bahçe’ye transfer edildiği öne sürüldü. Ersun Yanal “Frey buraya geldiğinden beri pubis ve fıtık sıkıntısı yaşıyordu” sözleriyle iddiaları doğrularken, gözlerin sportif direktör Damien Comolli’ye çevrilmesine sebep oldu. Comolli cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sakatlığı sebebiyle gerçek performansının altında kaldığı belirtilen, ağır idmanlar sonrası ağrıları tavan yapan İsviçrelinin çaresiz kalınca ameliyata mecbur kaldığı ve en az iki-üç hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Pubisin müdahaleye rağmen nüksetme ihtimali olan bir rahatsızlık olması Frey’in kariyeri hakkındaki soru işaretleri körüklerken, F.Bahçe’nin İsviçreliyi elden çıkarma ihtimali arttı. (Türkiye Gazetesi)