Sarı-Lacivertliler sezona tam 5 forvet transferiyle başladı. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse ve Kemal Ademi kadroya katıldı. Bu isimlerden Valencia genelde kanatlarda görev yaparken, diğer oyuncular beklentilerin çok altında kaldı. Ademi, ocak ayında kiralık olarak Karagümrük’ün yolunu tuttu. Fenerbahçe’de devre arası transfer döneminde adı gündeme gelen Moussa Marega, İrfan Can Kahveci’nin alınması üzerine rafa kalkmıştı. Ancak Kanarya, yıldız futbolcudan vazgeçmedi. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marega ile Porto arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor. Portekiz’in önde gelen gazetesi O Jogo da bu konuyla ilgili önemli bir habere imza attı.

Menaceri: Şimdi konuşamam

Gazetede yer alan haberde, 29 yaşındaki forvetle Porto arasında yeni kontrat için görüşmelerin devam ettiği ancak anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Marega’nın sözleşmesini uzatmaması halinde yeni adresinin Fenerbahçe olacağı öne sürüldü. Yıldız futbolcunun menaceri Aziz Ben Aissa da yaptığı son açıklamada, “Oyuncunun geleceğiyle ilgili şimdi konuşmam karışıklık çıkarabilir. Ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili sorulara, Porto ile görüştükten sonra yanıt vereceğiz” dedi.