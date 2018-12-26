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Flaş iddia! Eden Hazard'ın Real Madrid'e transferi bitiyor!

Chelsea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard'ın adı, uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le birlikte anılıyordu. Konuyla ilgili olarak Ada basınından gündemi sarsacak bir iddia geldi.

26 Aralık 2018, Çarşamba 14:03
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Flaş iddia! Eden Hazard'ın Real Madrid'e transferi bitiyor!

Chelsea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard'ın adı, uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid için geçiyordu. 27 yaşındaki futbolcu da Real'e transfer olma arzunu daha önce yaptığı açıklamalarda defaatle dile getirmişti.

Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan dünyaca ünlü futbolcuyla ilgili olarak Ada basınından gündemi sarsan bir iddia geldi.

Sky Sports'ta yayınlanan Sunday Supplement programına konuşan gazeteci Ian McGarry, Hazard'ın İspanyol deviyle prensipte anlaştığını duyururken şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea'nin soyunma odasında Hazard'ın Real'le çoktan anlaştığı yönünde bir hava var. Hazard'ın çok sakin olmasının ve Chelsea'yle yeni sözleşme için temasa geçmemesinin temelinde de bu yatıyor. Real'e transferinin bir an önce gerçekleşmesini bekliyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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