FIFA bir ilke imza atacak, Dünya Kupası tarih boyunca ilk kez kışın oynanacak. 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan dev turnuva için Katar 200 milyar Dolar'dan fazla para harcadı. Bu bir organizasyon için çok ciddi bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Süperstarların son Dünya Kupası

Süperstarların sahne alacağı ve muhtemelen dünya futbolunun faal en iyi futbolcuları olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'ın bir arada oynayacağı son Dünya Kupası olacak. CR7 şimdiden 'istenmeyen adam' ilan edilirken, 35 yaşındaki Messi'nin de zaferle Dünya Kupası macerasına nokta koymak istediği biliniyor. 30'luk Brezilyalı yıldız Neymar ise 'Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum" sözleriyle bu sinyali vermişti.





Açılış maçında tanıdık isim

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar pazar günü turnuvanın açılış maçında Ekvador'la karşılaşacak.

Bu sezon Fenerbahçe 'deki performansıyla yıldızlaşan Enner Valencia'nın da yer aldığı Ekvador kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Aucas), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Robert Arboleda (Sao Paulo), Pervis Estupiñán (Brighton), Angelo Preciado (Genk), Jackson Porozo (Troyes), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (Los Angeles), Félix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Royal Antwerp), Carlos Gruezo (Augsburg), José Cifuentes, Jhegson Méndez (Los Angeles), Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento (Brighton), Alan Franco (Talleres), Ángel Mena (León), Ayrton Preciado (Santos), Gonzalo Plata (Valladolid), Romario Ibarra (Pachuca), Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys), Enner Valencia (Fenerbahçe), Kevin Rodríguez (Imbabura), Michael Estrada (Cruz Azul).

Enner Valencia: En iyi performansa ulaşmak istiyoruz

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 15 gol, 4 asiste ulaşan ve dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, Dünya Kupası'nda da şova devam etmek istiyor. Tüm futbolseverlerin gözünün üzerinde olacağı organizasyonda da öne çıkmak isteyen 33 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Umarım gruptan çıkmayı başarabilir ve ülkemizin tarihindeki en iyi Dünya Kupası performansına ulaşabiliriz. Kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşmayı umuyoruz" demişti.

'Umarız ilk kez ev sahibi açılış maçını kaybeder'

Yıldız oyuncu, Katar'la oynayacakları açılış mücadelesi için de, "Umarız ki ilk kez bir ev sahibi açılış maçını kaybeder. İlk maç çok önemli. Kazanmak için mücadele etmeliyiz ki bunu başaramazsak en azından kaybetmemeliyiz. Çok konsantre olmanız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

7.4 milyon Dolar

Deneyimli forvetin bu açıklamaları sonrasında flaş bir iddia ortaya atıldı. Katar'ın açılış maçında karşılaşacakları Ekvadorlu 8 oyuncuya şike teklifi yaptığı öne sürüldü. Üstelik şikenin rakamı da açıklandı... Katar'ın maçı kaybetmeleri için Ekvadorlu 8 futbolcuya tam 7.4 milyon Dolar (142.6 milyon TL) önerdiği iddia edildi.

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