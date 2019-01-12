Beşiktaş'ta bu sezon kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan ve siyah beyazlı kulüple sözleşme uzatma şartlarında anlaşamayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, İngiltere'nin yolunu tutuyor. Hollandalı futbolcunun yeni rotasının İngiltere olduğu iddia edildi.

beIN Sports yorumcusu Raşit Altun'un iddiasına göre Babel, Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaşmaya vardı. Altun, Beşiktaş'ın bu transferden 1,5-1,8 milyon euro civarında bir bonservis bedeli kazanacağını ve transferin salı günü açıklanabileceğini ifade etti.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Babel, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 6 gol, 1 asist sergiledi.

Öte yandan Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Uçan kartal' paylaşımı ile transferle ilgili dedikodulara yeşil ışık yakmış oldu.







