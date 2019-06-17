Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall forması giyen eski Trabzonsporlu Stephane Mbia ile ilgili Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia daha geldi. Galatasaray, Espanyol ve Getafe'nin gündeminde olduğu iddia edilen ve ailesine daha yakın olmak için Avrupa'ya dönmek istediği öğrenilen Kamerunlu ön libero için bu defa Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü.

Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Siyah Beyazlılar, sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan 33 yaşındaki deneyimli futbolcuyla temasa geçti. Trabzonspor, 2015 yazında Sevilla'dan bedelsiz olarak renklerine bağladığı Mbia'yı yarım sezon sonra Hebei China Fortune'a 6 milyon euro karşılığında satmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler