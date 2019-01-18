Flaş iddia! Beşiktaş Konoplyanka transferi için Schalke ile anlaştı

Ryan Babel'in gidişi sonrası sol kanada takviye yapma kararı alan Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız için Schalke ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Yönetimi, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı Konoplyanka ile de pazarlıklar devam ediyor. Yönetimin Schalke'de yeterince forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği, görüşmelerin ayrıntııları üzerinde devam ettiği belirtildi. Konoplyanka kartal'dan 3 milyon Euro istiyor. (Sabah)