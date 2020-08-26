Yeni sezon öncesi transferlerine devam eden Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri katmaya devam ediyor. Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç gibi oyuncuları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar gündemine sürpriz bir ismi daha aldı. Orta alan rotasyonuna yerli futbolcular arayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'le ilgilendiği iddia edildi.





Takvim'in aktardığı habere göre genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü. Berat Ayberk Özdemir'in durumuyla ilgili soruya Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, "Her şey olabilir ama inşallah bir sene daha bizimle devam eder. Kalmasını istiyorum, çok iyi oyuncu" yanıtını vermişti.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, geride bıraktığımız sezon ligde oynadığı 31 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma dönük forma giyebilen 22 yaşındaki futbolcu, Hacettepe'de de oynamıştı.