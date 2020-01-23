Galatasaray'ın ünlü forveti Falcao'nun at yarışı dünyasında da büyük hayranları var. Falcao ismindeki safkan yarın saat 16.40'ta İngiltere Lingfield Hipodromu'nda start alacak. İsmi Falcao'nun Manchester United'a transfer olduğu 2015 yılında koyulan 8 yaşındaki safkan yarınki 1200 metre sentetik kum pistteki mücadelede 1'e 7 ganyan oranıyla koşunun 4. favorisi olarak gösteriliyor.

Falcao'nun yarışı yarın TJK TV ve TAY TV ekranlarında Türkiye'de de seyredilebilecek ve başta Lingfield'da 16.05'teki 2. koşu ile başlayacak 6'lı ganyan ile birlikte ünlü futbolcunun adını taşıyan bu koşuya da bahis oynanabilecek.

Cem BOŞGELMEZ