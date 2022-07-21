Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. NBA ekiplerinin yakın takibinde olan Sırp yıldızın geleceği netlik kazandı.

NBA'deki hakları Oklahoma City Thunder'da bulunan Micic'in menajeri Misko Raznatovic, basketbolcunun 1 sezon daha Anadolu Efes forması giyeceğini açıkladı.

Shane Larkin ve Vasilije Micic bir sezon daha Anadolu Efes'te

Ayrıca Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz da sosyal medya hesabından yıldız basketbolcular Shane Larkin ve Vasilije Micic'in gelecek sezon takımda kalacağını şu şekilde ifade etti: "Shane Larkin ve Vasilije Micic, önümüzdeki sezon da bizimle beraber olacaklar. Hep birlikte üçüncü kupa hedefiyle ilerleyeceğiz."

EuroLeague şampiyonluğunun mimarı

EuroLeague'de normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Sırp oyun kurucu, takımının EuroLeague şampiyonluğunun mimarları arasında yer almıştı. Micic, geride bıraktığımız sezonda EuroLeague'de 18.2 sayı, 2.7 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları tutturmuştu.



