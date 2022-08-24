İtalya Serie A ekiplerinden Roma, ismi sık sık Galatasaray ile anılan Andrea Belotti'nin transferinde son aşamaya geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma, Torino ile sözleşmesinin sona ermesinden bu yana bonservisi elinde bulunan yıldız golcü Andrea Belotti'nin transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Felix Afena Gyan gidiyor, Belotti geliyor

Roma ile Belotti'nin haftalar öncesinde sözlü anlaşmaya vardığı belirtilirken, İtalyan ekibinin oyuncu satışı yapması gerektiğinden transferi noktalayamadığı haberleri gündemde yer alıyordu.

İddialara göre Cremonese, Felix Afena Gyan'ı 6+3 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Böylelikle istediği satışı gerçekleştiren Roma, Belotti'nin transferini tamamlayabilecek.

Mourinho'dan Belotti açıklaması

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde Belotti hakkında kendisine yöneltilen soruya şu şekilde cevap vermişti: "Başka bir forvet ister miyim diye sorarsanız, cevap vermem. Belotti hakkında ise tek bir şey söyleyebilirim. Belotti şu anda serbest bir oyuncu ve bu yüzden onun hakkında konuşabilirim. Eğer onun Roma'ya katılmaya bu kadar hevesli olduğu doğruysa, gerçekten bu hoşuma gidiyor"

Galatasaray'ın hedefindeydi

Kadrosunu golcü transferi ile güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın da Belotti ile yakından ilgilendiği haberleri gündemde yer alırken, İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Belotti için sezon başına 4,5 milyon Euro ve imza parası teklif ettiğini duyurmuş ve golcü futbolcunun Roma'dan haber beklediğini aktarmıştı.

2015 yılından bu yana Torino forması giyen 28 yaşındaki Belotti, geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.



