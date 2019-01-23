Flaş gelişme! Moses geliyor...

Fenerbahçe alınan kötü sonuçlardan dolayı transferde taarruzu arttırdı. Alınan bilgilere göre Chelsea'de forma giyen Moses'ta henüz neteşen bir durum yok. Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam olmasına rağmen iki takımın daha transferde devreye girmesi pürüzlerin yaşanmasına neden oldu.

Sarı lacivertli ekip diğer iki kulübü de devreden çıkartarak transferde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Victor Moses'ın, gece 01.20'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Yusuf Dursun

Victor Moses kimdir?

Victor Moses, 12 Aralık 1990'da Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti olan Lagos'ta dünyaya geldi.

Çocukluğu büyük bir trajediyle geçen Moses, henüz 11 yaşındayken ülkedeki iç savaşta annesini ve babasını kaybetti.

Hayatı tehlikede olan Moses, akrabaları vasıtasıyla İngiltere'ye mülteci olarak gönderildi. İngiltere'de bir koruyucu ailenin yanına yerleşen Moses, oynadığı futbolla Londra ekiplerinden Crystal Palace'ın dikkatini çekti ve kulübün altyapısına girdi.