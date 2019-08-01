Özellikle yaz döneminde kulüpteki geleceğiyle ilgili büyük belirsizlik yaşanan Ricardo Quaresma’nın yanı sıra Gary Medel’i göndermek isteyen yönetim bu iki yıldızın yerine Abdullah Avcı’nın istediği isimlere yönelecek.

Bu nedenle transfer komitesi Quaresma ve Medel’in menajerlerini İstanbul’a çağırdı.

Görüşmelerde menajerlere, “Transfer dönemi bitmeden, kulüpler kadrolarını kurmadan kulüp bulun. Size her türlü kolaylığı sağlayacağız” denilecek.

Yönetimin orta sahaya takviye yapmak istediği, gündemdeki Kagawa’nın İspanya’ya gitmesi üzerine başka bir isme yönelineceği öğrenildi. (Hürriyet)